Саакашвили обжалует в суде указ о лишении гражданства

Киев, , 15:49 — REGNUM Лишение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства будет обжаловано в суде в ближайшее время. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил адвокат политика Павел Богомазов во время вече на Майдане Независимости.

«Защита политика Михаила Саакашвили обжалует указ о лишении его украинского гражданства в Апелляционном суде», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 г. президент Украины Петр Порошенко лишил политика Михаила Саакашвили украинского гражданства, которое он сам же и предоставил в 2015 г.

Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что экс-президент Грузии не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

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