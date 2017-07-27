Песков: Кремлю не интересна тема гражданства Саакашвили

Москва, , 15:31 — REGNUM В Кремле не интересуются темой лишения гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это не является предметом интереса для Кремля», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля текущего года власти Украины лишили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что Саакашвили не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

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