Песков не стал отвечать на вопрос о назначении нового посла РФ в США

Москва, , 14:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать возможные сроки направления нового российского посла в США.

«Не могу пока ответить на этот вопрос, условия меняются достаточно стремительно», — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля дипломат Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла Российской Федерации в США. До приезда в США нового посла его обязанности будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.

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