Ярославская политэлита удивлена возобновлением уголовного дела экс-мэра

Ярославль, , 14:43 — REGNUM В Ярославле возобновлено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием экс-мэра Ярославля, ныне зампреда областной думы Виктора Волончунаса.

В декабре 2008 года на автодороге Туношна-Бурмакино Волончунас, бывший тогда мэром Ярославля, сбил пешехода, местного жителя Александра Смолкова. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто за отсутствием состава преступления. Следственные органы на основании экспертиз установили, что виновником ДТП был погибший, а Волончунас не смог предотвратить столкновение. Семье погибшего мэр областного центра выплатил компенсацию.

Уголовное дело возобновлено на основании данных прокуратуры, однако и прокуратура региона, и следственный комитет никак не комментируют этот факт. Сам Виктор Волончунас также отказался от комментариев, дав понять, что возбуждение дела вряд ли объясняется процессуальными причинами.

«Я как должностное лицо, являясь заместителем председателя областной думы, не могу комментировать эту ситуацию. Пусть следственный комитет этим вопросом занимается, раз так надо. Я примерно знаю из-за чего дело возобновлено, но комментировать не стану», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Волончунас.

Политическая элита региона также пребывает в растерянности, большинство опрошенных ИА REGNUM депутатов отказались прокомментировать ситуацию, пояснив, что «не понимают, что происходит».

«Не знаю кому и для чего это надо?! Тогда выскочил пьяный человек на дорогу, а Виктор Владимирович не успел избежать аварии. Да никто бы на его месте этого не успел. Мне он недавно сказал, что есть информация о том, что дело возобновляют. Я даже не поверил, сказал, что не может такого быть. Виктор Волончунас девять лет назад очень переживал и теперь снова проходит через это. Ну кому это надо? Он уже всему городу и жителям доказал, что он нормальный мужик. Зачем же ему нервы снова мотать?! Ведь умершего человека уже не вернуть… Родственники погибшего тогда подписали заказ от претензий, а сейчас снова дело возобновили. Это позор для Ярославля, когда возбуждают дело против почетного гражданина города, который столько сделал для нас», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фонда развития Ярославля, бывший заммэра, почетный гражданин города Владимир Голов.

Виктор Волончунас также является обладателем звания «Почетный гражданин Ярославля».

«У каждого преступления есть свой срок давности. Если он еще не истек, то уголовное дело может быть возобновлено. Мне трудно давать комментарий. Но как человек, который сам прошел через уголовное преследование, осуждение, отмену приговора, я хочу сказать, что следственные органы не зависят от политических игр. И они вряд ли станут таким образом оказывать давление на Виктора Волончунаса. Они занимаются арестами достаточно известных людей и не взирают на лица», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков.

Неофициальная версия, которую высказывают информированные собеседники ИА REGNUM, связана с грядущими изменениями на рынке утилизации мусора. По неподтвержденным данным, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас связан с деятельностью мусоросортировочного завода в городе, который в ближайшее время может поменять собственника.