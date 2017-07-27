России предложили выход из ситуации с турбинами

Берлин, , 14:17 — REGNUM Скандал вокруг турбин Siemens может быть урегулирован легальным способом, если Россия вернет компании поставленное в Крым оборудование. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, — сказал директор. — Я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения».

Хармс также добавил, что Восточный комитет немецкой экономики выступает против возможного выхода компании Siemens с рынка Российской Федерации.

Ранее западные СМИ сообщили, что 2 газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях. Журналисты указали, что это является нарушением режима западных санкций, введенных против РФ.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сотрудникам СМИ заявил, что турбины, о которых идет речь, произведены в РФ и российской компанией. Других комментариев представитель Кремля не предоставил.

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