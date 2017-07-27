Василий Небензя назначен постпредом России при ООН

Москва, , 13:47 — REGNUM Гражданин РФ Василий Небензя, ранее занимавший пост заместитель министра иностранных дел РФ, назначен постоянным представителем РФ при ООН и представителем РФ в Совбезе ООН. Об этом говорится в указе, который обнародован на официальном сайте Кремля.

«Президент (Владимир Путин) подписал указ «О постоянном представителе РФ при ООН в Нью-Йорке, США, и представителе РФ в СБ ООН, — говорится в сообщении. — Другим указом глава государства освободил В. Небензю от должности замминистра иностранных дел в связи с переходом на другую работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года Нью-Йорке (США). 24 февраля дипломат был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Указом главы РФ Владимира Путина Чуркин был награждён орденом Мужества (посмертно).

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