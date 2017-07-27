Киев, , 13:22 — REGNUM Депутат Верховной рады и бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко намерена баллотироваться на пост президента Украины. Об этом сказала сама политик в интервью украинскому изданию «Главком».

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться, — говорит Савченко. — Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно».

Напомним, ранее украинский телеканал NewsOne обнародовал короткий видеоролик с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, которая говоря в целом об «украинской политике» употребила нецензурную лексику 11 раз.

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