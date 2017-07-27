Отмывание денег: в Греции по американскому ордеру задержан россиянин

Салоники, Греция, , 13:10 — REGNUM В Греции задержан россиянин Александр Винник, которого подозревают в причастности к отмыванию незаконных доходов с помощью сетевой платёжной системы биткоин, сообщает 27 июля BBC.

Как заявили сотрудники полиции, 38-летний гражданин РФ был задержан по американскому ордеру возле города Салоники.

В его гостиничном номере на курорте Халкидики были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Напомним, биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком.

Он используется в теневой экономике, чаще всего для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.

Следователи утверждают, что за несколько лет преступникам удалось отмыть более $4 млрд.

Отмечается, что спецслужбы США следили за Винником больше года. Местные СМИ сообщили, что Греция вскоре начнет переговоры с США о его экстрадиции.