Четверг, 27 Июля 2017 года
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Отмывание денег: в Греции по американскому ордеру задержан россиянин

Политика

Его подозревают в причастности к отмыванию денег с помощью биткоинов

Салоники, Греция, 27 июля 2017, 13:10 — REGNUM  В Греции задержан россиянин Александр Винник, которого подозревают в причастности к отмыванию незаконных доходов с помощью сетевой платёжной системы биткоин, сообщает 27 июля BBC.

Как заявили сотрудники полиции, 38-летний гражданин РФ был задержан по американскому ордеру возле города Салоники.

В его гостиничном номере на курорте Халкидики были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Напомним, биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком.

Он используется в теневой экономике, чаще всего для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.

Следователи утверждают, что за несколько лет преступникам удалось отмыть более $4 млрд.

Отмечается, что спецслужбы США следили за Винником больше года. Местные СМИ сообщили, что Греция вскоре начнет переговоры с США о его экстрадиции.

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Организованная преступность