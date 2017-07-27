В Рыбинске единороссы отказались оценивать спикера горсовета

Рыбинск, Ярославская область, , 12:26 — REGNUM Члены политсовета рыбинского отделения партии «Единая Россия» решили не рассматривать на заседании депутатов отчет председателя Муниципального совета Рыбинска о работе в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горсовете Рыбинска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев и Дмитрий Бондарев поставили перед коллегами вопрос об оценке работы председателя горсовета Константина Долгова и предложили поставить ему оценку «неудовлетворительно».

Отчет должен был быть рассмотрен и оценен депутатами на очередном заседании совета 27 июля, но накануне члены политсовета рыбинского отделения партии «Единая Россия» решили не рассматривать на заседании депутатов отчет председателя Муниципального совета Рыбинска о работе в 2016 году. Поскольку большинство членов политсовета «Единой России» входит в депутатскую фракцию ЕР, то отчет Константина Долгова снят с повестки дня.

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