«Миротворцы РФ спасли Приднестровье от молдавско-румынского уничтожения»

Тирасполь, , 12:07 — REGNUM «Российские миротворцы фактически спасли молодую республику от молдавско-румынских планов по её уничтожению и поглощению», — заявил на международной конференции «Миротворческая операция на Днестре: четверть века стабильности и безопасности» в Тирасполе ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Степан Берил, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, все эти 25 лет российские миротворцы «осознанно и мужественно охраняют мирный труд и жизнь приднестровцев, являются гарантами безопасности и стабильного развития общества, в силу чего данная миротворческая операция России признана как политиками, так и мировым общественным мнением одной из самых удачных и своеобразным образцом и примером подобного рода операцией».

«Поэтому все планы и действия молдавских властей и их западных правителей по прекращению миротворческой миссии России в ПМР, её переформатирования и замены на гражданскую полицейскую миссию считаем необоснованными и недопустимыми. Особенно это очевидно на фоне ужесточения риторики и практики молдавской стороны, её попыток разрушить миротворческий процесс и переговорный формат, активные действия по введению экономической, таможенной и транспортной блокады», — сказал Берил.

Он отметил, что приднестровцы являются противниками вооруженных провокаций, развязывания войн и конфликтов, но, если будет на то необходимость, приднестровцы готовы с оружием в руках защищать свою землю, как это уже было в 1992 году. «А российские миротворцы не останутся в стороне и выполнят до конца свой миротворческий долг, как это случилось в Южной Осетии в 2008 году», — подвел итог Степан Берил.

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