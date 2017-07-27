Партия Саакашвили планирует провести митинг в центре Киева

Киев, , 11:54 — REGNUM Партия «Движение новых сил», лидером которой является экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, планирует провести митинг 27 июля в центре Киева. Об этом сообщается на официальной странице партии в соцсети Facebook.

«Не за Саакашвили, — говорится в сообщении. — А против их (властей Украины) произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто!».

В сообщении партии также отмечается, что представители властей Украины окончательно скинули маски.

«Они перешли границу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля власти Украины лишили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что политик не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

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