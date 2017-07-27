Польша может лишиться голоса в Совете ЕС

Брюссель, , 11:15 — REGNUM Брюссель планирует запустить процедуру по лишению Польши права голоса в Совете ЕС после опубликования законопроекта о реформе судов в Польше, пишет 27 июля Der Spiegel.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что «Польша, как член ЕС, вправе изменять свою судебную систему, но только если это не противоречит конституции и законодательству ЕС».

В Европарламенте положительно оценили то, что президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два самых противоречивых законопроекта реформы, однако он подписал два других законопроекта, которые также вызывают критику в Брюсселе.

Исполнительная коллегия Еврокомиссии после рассмотрения польских законопроектов заключила, что они противоречат независимости судебной системы.

Господин Тиммерманс отметил, что недовольство Брюсселя вызывает установление разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и наделением министра юстиции Польши правом самостоятельно продлевать срок службы судей, а также смещать и назначать председателей суда.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, польские власти, похоже, не намерены уступать. Так, заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что в случае запуска Еврокомиссией санкционной процедуры Варшава может обратиться в суд ЕС.

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