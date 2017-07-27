Мэр Рыбинска Ярославской области вступил в «Единую Россию»

Рыбинск, Ярославская область, , 10:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области мэр города Денис Добряков вступил в партию «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском городском отделении партии.

Ранее глава Рыбинска был беспартийным и числился среди сторонников «Единой России». Прежде, чем вступить в партию, надо официально стать ее сторонником и только через полгода можно стать ее членом. Денис Добряков вступил в ряды сторонников партии в 2010 году. Желание Добрякова присоединиться к единороссам в местном отделении «ЕР» поддержали единогласно.

«Сейчас такое время, что быть в стороне от дел партии нельзя. Денис Добряков теперь на острие ответственности и отвечает за все. И за Рыбинск, и за политическую жизнь в городе. Не знаю, будет ли он занимать руководящие посты в местном отделении, но если он захочет возглавить рыбинское отделение партии, то думаю, что никто не будет возражать. Даже я», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь рыбинского отделения «Единой России», депутат Яроблдумы и экс-мэр города Евгений Сдвижков.