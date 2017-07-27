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Порошенко сообщил об успешных испытаниях БТР «Фантом-2»

Политика

«Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощный и эффективный»

Киев, 27 июля 2017, 10:18 — REGNUM  На Украине прошло успешное испытание беспилотного БТР «Фантом-2». Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко, прикрепив соответствующее видео.

«Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощный и эффективный, — написал глава государства. — Уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний».

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ВВС заявил, что власти США активно рассматривают вопрос о возможной поставке оружия Украине.

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