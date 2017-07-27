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Адмирал США готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа Трампа

Политика

Каждый военнослужащий в США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего

Вашингтон, 27 июля 2017, 09:55 — REGNUM  Военно-морские силы (ВМС) США готовы нанести ракетный ядерный удар по территории Китая, если поступит приказ от главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом, как передает Associated Press, сообщил командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт, выступая на конференции по безопасности в австралийском университете.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил высокопоставленный военачальник, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о том, готов ли флот США в случае получения приказа президента США нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе.

При этом адмирал добавил, что каждый военнослужащий в США давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего.

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Китайско-американские отношения