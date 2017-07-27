Анкара, , 10:11 — REGNUM Отношения между Анкарой и Веной обостряются: канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что «Турция — никакой не кандидат на вступление в Евросоюз», пишет 26 июля Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Турция в ЕС? Никогда в жизни!» — ответил Керн на вопрос журналистов из FAZ, вступит ли страна когда-нибудь в Европейский союз.

Австрийский канцлер считает, что «Брюссель этого даже экономически не переварит, не говоря уже о политических обстоятельствах».

Он подчеркнул, что «Анкара давно перешла все красные линии демократии»: в стране нарушаются права человека и «медленно наступает диктатура».

Ранее глава австрийского МИД Себастьян Курц призвал органы ЕС действовать решительно в отношении Турции.

Он отметил, что «Турция делает все возможное, чтобы дистанцироваться от ЕС».

Напомним, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.

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