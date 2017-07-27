Саакашвили намерен добиваться права вернуться на Украину

Киев, , 08:41 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен добиваться «законного права» вернуться на Украину. Соответствующее видеообращение политик выложил на своей странице в соцсети Facebook.

«Я живу в Украине уже более 13 лет, — заявил Саакшвили. — Я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить!».

При этом экс-президент Грузии добавил, что власти Украины пытаются заставить его получить статус беженца.

«Этого не будет, — отметил Саакашвили. — Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину. Я вернусь в Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля власти Украины лишили политика Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что экс-губернатор Одесской области не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

Читайте также: Саакашвили больше не украинец

Читайте также:Саакашвили: Останусь в Киеве несмотря ни на что