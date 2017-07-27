Беспорядки в Венесуэле: Южной Америке грозит кризис беженцев

Каракас, , 08:48 — REGNUM Пустые супермаркеты, аптеки, отсутствие безопасности: граждане Венесуэлы покидают страну, пишет 27 июля Die Tagesschau.

Многие венесуэльцы бегут из страны в Колумбию, а оттуда — в другие страны Южной Америки.

Очереди на пограничных переходах с каждым днем становятся больше, десятки тысяч людей ежедневно пересекают границу с соседним государством.

Как сообщает пограничная служба, количество венесуэльцев, бегущих из страны, достигает 25 — 30 тыс. человек в день.

Люди отмечают, что в Колумбии они могут обеспечить себя едой, лекарством, крышей над головой, а в Венесуэле — «не знаешь, чего ожидать».

Все больше семей с детьми переезжают в пограничный город Кукута, так как для дальнего переезда у них пока нет средств, но и оставаться в своей стране они не могут, так как там небезопасно.

Большинство венесуэльцев хотели бы перебраться в Эквадор, Перу, Чили или же остаться в Колумбии. Многие заявляют, что они покидают страну в качестве беженцев.

Колумбийские власти, в свою очередь, рассчитывают на солидарность соседей в помощи распределения венесуэльских беженцев.

Глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер сообщил, что власти ведут переговоры о квотах приемы беженцев на региональном уровне. Диалог ведется также с властями Панамы и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом.

Ситуация осложняется тем, что гражданское общество в стране остается расколотым: в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.