СМИ узнали детали возможного ответа РФ на новые санкции США

Москва, , 08:24 — REGNUM Если глава Белого дома Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против Российской Федерации, Москва может арестовать дачный комплекс посольства США в Серебряном Бору и его складские помещения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД РФ.

Источники во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Кремль может принять такое решение, поскольку новые санкции США сделают невозможным возврат российской дипсобственности в Вашингтоне.

«Кроме того, из страны могут быть высланы 35 американских дипломатов — такое же число представителей посольства РФ в Вашингтоне было вынуждено покинуть США в декабре прошлого года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий санкции против трех государств — РФ, Ирана и КНДР. За принятие данного документа высказались 419 конгрессменов и лишь трое проголосовали против.

Следующей стадией утверждения законопроекта станет голосование в сенате США. Если документ будет одобрен, он поступит на утверждение президенту США Дональду Трампу.

Читайте также: МИД Франции раскритиковал закон США о санкциях

Читайте также: Сенаторы США договорились о голосовании по санкциям против РФ