В Венесуэле продолжают гибнуть люди — Die Tagesschau

Каракас, , 07:50 — REGNUM В Венесуэле 27 июля в ходе всеобщих протестов, созванных оппозицией, погибли два человека: 16-летний парень скончался в Каракасе, 30-летний мужчина — в городе Мерида, передает Die Tagesschau.

Отмечается, что за четыре месяца волны протестов, направленных против действующего правительства и нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, погибли более 100 человек, большая часть из них — в стычках с военными.

На пятницу 28 июля в Каракасе оппозицией запланирован очередной массовый марш протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом.

Ситуация осложняется тем, что гражданское общество в стране остается расколотым: в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: Слезоточивый газ и резиновые пули: полиция Каракаса разгоняет демонстрантов