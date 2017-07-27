Германия считает «ненадежными» проекты, связанные с Nord Stream 2

Берлин, , 07:44 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии предложило из-за возможных рисков пока не включать в перспективный план 5 проектов, связанных с «Северным потоком-2» (Nord Stream 2). Об этом передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение регулятора.

«5 проектов связаны с расширением Nord Stream (…) еще слишком ненадежны», — говорится в сообщении.

Федеральное сетевое агентство Германии отмечает, что данные проекты будут возвращены в план развития газовых сетей в случае получения разрешения на строительство расширения газопровода «Северный поток-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» рядом с «Северным потоком» должны пройти две нитки газопровода от побережья Российской Федерации до Германии через Балтийское море.

Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа.

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