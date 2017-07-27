ХАМАС — в черном списке ЕС

Брюссель, , 07:35 — REGNUM Радикальное исламское движение ХАМАС осталось в черном списке ЕС, где перечислены все признанные Брюсселем террористические организации, передает Die Tagesschau.

Такое решение принял 26 июля Суд Евросоюза, и, таким образом, отменил решение Европейского суда общей юрисдикции, исключившего ХАМАС из черного списка в декабре 2014 года.

Это означает, что активы всех последователей ХАМАС в странах ЕС остаются заблокированными, им также запрещены поездки в страны Евросоюза.

Помимо ЕС, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония.

Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании движение полностью запрещено.

Напомним, список террористических организаций был создан Брюсселем после терактов 11 сентября 2001 года.

Последний раз он был обновлен в январе 2017 года и на сегодняшний день включает в себя 13 физических лиц и 22 организации.