Храмовая гора: Израиль идет на уступки палестинцам

Иерусалим, Израиль, , 06:50 — REGNUM Власти Израиля демонтируют все новые объекты, связанные с укреплением мер безопасности на Храмовой горе, из-за непрекращающихся протестов палестинцев, пишет 26 июля Die Tagesschau.

Помимо того, что Израиль убрал рамки металлодетекторов на входе в мечеть Аль-Акса, были демонтированы недавно поставленные заградительные решетки и устройства, на которых планировалось крепление камеры видеонаблюдения.

Свою обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Храмовой горе выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отмечает, что за последние годы отношения палестинцев и израильтян в Иерусалиме являются «самыми кровавыми».

Гутерриш призывает всех лидеров стран Ближнего Востока воздержаться от провокационных комментариев вокруг ситуации на Храмовой горе, чтобы не позволять конфликту развиваться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также негативно относится к «искажению информации», связанной с освещением событий в Иерусалиме, и пригрозил телеканалу «Аль-Джазира» закрыть его иерусалимский офис из-за «подстрекательства к насилию».

Напомним, Израиль установил на двух входах на Храмовую гору металлоискатели в качестве укрепления мер безопасности 14 июля, после того, как трое палестинцев убили двух сотрудников израильской службы безопасности.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил о заморозке всех контактов с Израилем до тех пор, пока он не отменит все меры безопасности, принятые на Храмовой горе после 14 июля.

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