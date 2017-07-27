Сенаторы США договорились о голосовании по санкциям против РФ

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Сенаторы США договорились по пакету санкций против России, Ирана и КНДР и выразили готовность проголосовать по законопроекту, сообщает Reuters.

По словам председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, голосование состоится до конца недели. Процедура голосования состоится, несмотря на возражение со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее этот законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении Ирана, России и Северной Кореи, приняла Палата представителей Конгресса США.

Администрация Трампа со своей стороны заявила, что не одобряет документ в его нынешней редакции и надеется на внесение изменений. В частности, Белый дом не устроило отсутствие возможности президента США наложить вето на законопроект.

В случае принятия документа, президент США будет обязан отчитываться перед конгрессом обо всех планируемых действиях в отношении Ирана, России и КНДР, включая смягчение санкций или налаживание дипломатических отношений.

Что касается санкций, то официальный представитель американской администрации Сара Сандерс 26 июля заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает ужесточение мер против КНДР, Ирана и России.

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