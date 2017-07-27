«Никогда»: Канцлер Австрии исключил вступление Турции в ЕС

Вена, , 03:11 — REGNUM Турция «никогда» не станет членом Евросоюза, заявил канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Евросоюз просто не сможет «переварить» вступление Турции по экономико-политическим причинам. Следовательно, Брюссель должен прямо сказать Анкаре, что кандидатом на вступление в ЕС она быть не может.

«Европа не сможет никогда в жизни переварить вступление Турции уже чисто по экономико-политическим причинам», — сказал Керн.

Он добавил, что Турция «почти перешла все границы» в вопросе о правах человека. Речь идет о действиях властей страны в отношении журналистов, правозащитников и парламентариев, уточнил канцлер Австрии.

По мнению Керна, репрессивные действия Анкары являются «актом диктаторского насилия». Он вновь призвал Турцию прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз Германии представили свои предвыборные программы в Берлине, в которых заявили, что «отвергают» полное членство Турции в ЕС.

Меркель, подчеркивая экономическое и стратегическое значение Анкары, выступила против ее вступления в ЕС. Кроме того, Европарламент голосами 477 депутатов одобрил резолюцию о приостановке переговоров с Анкарой о членстве в ЕС.

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