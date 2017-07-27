Путин подписал закон о правах детей осужденных родителей

Москва, , 02:58 — REGNUM Осужденные женщины, а также мужчины, являющиеся единственным опекуном, могут получить длительные свидания со своими детьми возрастом до 14 лет за пределами тюрьмы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 26 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно одобренным ранее Госдумой в третьем чтении поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс «в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы», осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида предоставляются дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни.

Проживание в такие свидания возможно вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования. Также встретится с ребенком может осужденный мужчин, если он является единственным родителем.

Такая мера может применяться, если это предусмотрено условиями отбывания лишения свободы в тюрьмах. Кроме того, осужденные женщины смогут выехать за пределы исправительных учреждений, если необходимо устроить детей у родственников, либо в детском доме на срок до 15 суток без учета времени для проезда туда и обратно.

Поправки предусматривают и разрешение на перемещение осужденных беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей до трех лет. Это возможно только при наличии заключения врача о такой возможности, а при необходимости — в сопровождении медицинского работника.

Некоторым осужденным также разрешается за шесть месяцев до окончания срока наказания жить и работать за пределами исправительной колонии под надзором ее администрации.