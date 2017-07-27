Германия и Франция попытаются отговорить Трампа от санкций?

Москва, , 04:06 — REGNUM Европейский союз не даст консолидированной позиции по американским санкциям — на виду очередной раскол внутри объединения. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог Александр Рар.

Читайте также: Пушков: Трамп — заложник антироссийской истерии

«Боюсь, что по американским санкциям консолидированной позиции в Европейском Союзе не будет, потому что старые западные страны, Германия и Франция, отвергают жёсткие санкции, а восточно-европейские страны будут поддерживать американскую точку зрения. На виду очередной раскол внутри Евросоюза», — отметил политолог.

По мнению Александра Рара, в сложившейся ситуации Германия и Франция попытаются убедить Дональда Трампа не подписывать закон в том формате, который есть сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель американской администрации Сара Сандерс накануне, 26 июля, заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает ужесточение санкций против КНДР, Ирана и России.