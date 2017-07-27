«Трампа пытаются сделать ручным и прилежным — это перерастает в клоунаду»

Москва, , 04:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп находится сегодня в достаточно падкой ситуации: в отсутствии какой-либо поддержки со стороны республиканских союзников его пытаются сделать ручным и прилежным. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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По мнению парламентария, республиканские коллеги Трампа совершенно чётко указали ему на его место: либо он будет покорным и послушным, либо ему не дадут управлять страной. Какой-либо поддержки у него со стороны республиканцев нет.

Кроме того, на место Трампа указали и Европе, поскольку при обсуждении санкций, которые как раз-таки ударяют ни сколько по России, сколько по Европе, США ни с кем из европейцев не встретились.

«Это не последнее шоу, которое мы видим из США, — выразил уверенность Сергей Железняк. — Сейчас Трамп в ситуации действительно достаточно падкой. Для всех, кто занимается реальной политикой, понятно, что пытаются сделать так, чтобы он не просто был ручным, но ещё и прилежным. Это, конечно, новое в американской политике и не может не смешить всех тех, кто привык воспринимать США, как минимум серьёзно. Сейчас это всё перерастает в клоунаду».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель американской администрации Сара Сандерс накануне, 26 июля, заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает ужесточение санкций против Северной Кореи, Ирана и России.