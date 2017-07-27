Бывший пресс-секретарь Трампа может стать звездой танцев

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер может принять участие в шоу «Танцы со звёздами». Об этом 26 июля сообщает издание Page Six.

Согласно источникам издания, Спайсер, который объявил 21 июля о своей отставке, принял участие во встречах высокого уровня на таких телеканалах, как ABC, NBC, CBS и Fox News.

Сообщается, что он намерен начать карьеру на телевидении, где может поделиться некоторой инсайдерской информацией о деятельности президента Трампа. Также Спайсер может принять участие в танцевальном шоу «Танцы со звёздами», которое транслируется на канале ABC.

Напомним, 21 июля Дональд Трамп утвердил отставку Спайсера. Новым пресс-секретарем он назначил Сару Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ухода Спайсера стало его категорическое несогласие с решением Трампа о назначении на должность директора Белого дома по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

Позже Спайсер заявил, что он сам предложил Дональду Трампу взять в администрацию Энтони Скарамуччи, а Сару Сандерс назначить на его место. При этом он отметил, что такое решение будет наилучшим образом служить интересам администрации.

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