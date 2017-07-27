Мадуро наградил попавших под «наглые нападки США» чиновников

Каракас, , 02:05 — REGNUM Попавшие под американские санкции чиновники и военные Венесуэлы были награждены: президент страны Николас Мадуро лично вручил им копии сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, эта награда — «выражение моральной поддержки» пострадавшим от санкций гражданам Венесуэлы. Говоря о санкциях, президент страны назвал их «нападками», «незаконными и наглыми».

«Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции», — сказал Мадуро о попавших в санкционный список 13 гражданах Венесуэлы.

В частности, под действие санкций попали министр внутренних дел страны, глава полиции, командующий Национальной гвардии, а также ряд бывших чиновников, таких как экс-министр внутренних дел и бывший директор полиции Венесуэлы.

По мнению Минфина США, указанные лица, являющиеся сторонниками Мадуро, виновны в нарушении прав человека в стране и в коррупции. Согласно санкциям, все активы этих лиц на территории США (если таковые имеются) замораживаются, а им самим запрещается въезд в США и какие-либо деловые контакты с гражданами США и юрлицами.

С начала апреля 2017 года в Венесуэле продолжаются масштабные акции протеста, устраиваемые оппозицией и контролируемым ей парламентом против исполнительной власти во главе с президентом Мадуро.

За время протестов погибли 90 человек, пострадали более 1,5 тыс., несколько тысяч человек арестованы.

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