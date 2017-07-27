«Фантастическая трагикомедия»: Медведев высказался о ситуации с Саакашвили

Москва, , 00:33 — REGNUM Председатель Правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Свой комментарий премьер разместил на странице в Facebook.

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — написал Медведев.

Он также отметил последовательность украинских властей, которые сначала дали экс-президенту Грузии гражданство Украины и сделали его губернатором, а потом лишили гражданства и согласились на его экстрадицию в Грузию.

«Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on» — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно о том, что Государственная миграционная служба Украины лишила бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что Саакашвили не находится под следствием на Украине или за её пределами, однако уже тогда было известно, что на территории Грузии он был заочно арестован.

Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году непосредственно перед назначением его губернатором Одесской области.

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