Тиллерсон: Я никуда не уйду

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон развеял слухи о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 26 июля, перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Тиллерсон подчеркнул, что не собирается уходить с поста главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока президент США Дональд Трамп позволит ему работать.

«Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента», — сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что останется в должности до тех пор, пока это ему позволит Трамп. также глава Госдепа охарактеризовал свои отношения с президентом как «хорошие».

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон якобы покидает должность государственного секретаря из-за серьезных разногласий с Трампом.

Утверждалось, что Тиллерсон выступает против политика Трампа в отношении Ирана. а также не согласен с кадровой политикой в Госдепе, которую продвигает Белый дом.