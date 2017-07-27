День Победы 9 мая в Израиле стал государственным праздником

Тель-Авив, , 23:26 — REGNUM Израильский Кнессет (парламент) принял закон о праздновании на государственном уровне 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что отныне День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.

Законодательная инициатива была утверждена единогласно — её поддержали 53 депутата.

«Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата — 9 мая, имеет символическое значение», — заявил инициатор законопроекта, депутат от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума Российской Федерации совместно с кнессетом Израиля приняла обращение к парламентам Европы в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв холокоста в ответ на закон о сносе памятников в Польше.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Израиль за твердую позицию по сохранению памятников советским воинам в Европе.