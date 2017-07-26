Путин подписал закон о ратифкации конвенции об изъятии преступных доходов

Москва, , 22:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать конвенцию Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года», — сказано в документе.

Напомним, 26 июня 2017 года российский лидер внес на ратификацию Госдумой конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

14 июля 2017 года Госдума эту конвенцию ратифицировала.

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Организация была основана в 1949 году и на данный момент является старейшей из действующих в Европе международных организаций.