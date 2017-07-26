Путин подписал закон о создании российско-армянской войсковой группировки

Москва, , 22:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединённый группировке войск. Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об объединённой группировке войск (сил) Вооружённых сил Республики Армения и Вооружённых сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 30 ноября 2016 года», — сказано в документе.

Напомним, речь идет о соглашении подписанном министрами обороны России и Армении — Сергеем Шойгу и Вигеном Саргсяном об Объединённой группировке войск между странами. Подписание состоялось в ноябре 2016 года.

Группировку составят дислоцирующаяся на территории Армении 102-я российская военная база и подразделения вооружённых сил республики. Он отметил, что цель создания группировки — выполнение совместных задач при необходимости.

Кроме того, одной из задач объединённой группировки является «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооружённого нападения (агрессии) против Российской Федерации и Республики Армения в границах региона и его отражение».

Соглашение было одобрено российским лидером Владимиром Путиным и внесено на ратификацию Федеральным собранием России.

Данное соглашение было ратифицировано Госдумой 27 июля 2017 года.