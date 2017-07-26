Узбекистан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество

Ташкент, , 21:52 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 июля принял министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли, находящегося в Ташкенте с официальным визитом, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

«В ходе беседы были также обсуждены перспективы военного и военно-технического взаимодействия. Одним из важных направлений определено установление практического партнерства между министерствами обороны Узбекистана и Турции, включая реализацию совместных программ в области военного образования», — говорится в сообщении.

Джаникли дал высокую оценку реализуемым в Узбекистане реформам, направленным на повышение потенциала Вооруженных Сил и укрепление обороноспособности страны.

Стороны также отметили интенсификацию контактов на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Высокопоставленный гость подчеркнул готовность турецкой стороны к развитию полномасштабного сотрудничества между двумя государствами.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ноябре прошлого года состоялась встреча лидеров Узбекистана и Турции в Самарканде.

Также, лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних многоплановых отношений в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине в мае этого года.