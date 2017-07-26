Путин подписал закон о размещении группировки ВКС России в Сирии

Москва, , 21:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о размещении авиагруппы Вооружённых сил России на территории Сирийской Арабской Республики. Документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооружённых сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года», — сказано в документе.

Как ранее сообщало, в конце декабря 2016 года российский лидер подписал распоряжение о подписании протокола к соглашению между Россией и Сирией, согласно которому, авиационная группа ВКС РФ размещалась на территории Арабской Республики.

30 июня правительство Российской Федерации представило президенту для ратификации протокол к соглашению об авиагруппе ВКС России в Сирии.

6 июля Путин внёс на ратификацию Государственной думой протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Воздушно-космических сил России на сирийской территории.

Протокол был ратифицирован обеими палатами Федерального собрания.

Напомним, Россия напрямую вмешалась в конфликт в Сирии в сентябре 2015 года. На тот момент правительственные войска законного сирийского президента Башара Асада терпели поражения от наступающих по всем фронтам террористов.

В результате вмешательства России в сирийской войне наступил коренной перелом. Войска Асадад сумели перегруппироваться и при поддержке ВС России очистить от террористов значительные территории.