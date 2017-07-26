Молдавия не признает Гагаузию, чтоб не «открыть дверь к федерализации»

Комрат, Молдавия, , 20:58 — REGNUM Парламент Молдавии не стал принимать согласование молдавскими и гагаузскими депутатами законопроекты о функционировании Гагаузской автономии, потому что увидел в этом угрозу федерализации. Об этом заявил кишиневскому изданию Deschide председатель группы «народных европейцев» в молдавском парламенте Валерий Гилецкий.

По его словам, предоставление Гагаузии «особого уровня управления», как это было предусмотрено в согласованных законопроектах, «приоткрывает дверь к федерализации». Риски, по его словам, были и в формулировке о том что вхождение и выход населенных пунктов в/из состава Гагаузии решаются при участии Народного собрания Гагаузии. Гилецкий завил, что это прерогатива Кишинева и парламент Молдавии, поэтому и этот пункт был исключен.

Из проектов также исключили положение о том, что изменение закона об особом правовом статусе Гагаузии возможно только при согласии Народного собрания автономии. Итоговая формулировка, по словам Гилецкого, сделана так, что парламент Молдавии должен будет «проконсультироваться» с гагаузским Народным собранием, но «это не обязательно означает, что мы учтем их мнение». А значит Гагаузия не будет иметь никакого права вето даже по вопросу изменения закона о ее собственном особом статусе

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии, вопреки обещаниям молдавских властей, отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. В принятых парламентом Молдавии законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комратом положение об особом уровне управления было исключено. Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов.

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.

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