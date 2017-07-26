Высокий суд Лондона велел Украине выплатить РФ долг по евробондам в $3 млрд

Москва, , 20:21 — REGNUM Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта 2017 года по делу России против Украины из-за невыплаты долга по евробондам в $3 млрд. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации сегодня, 26 июля.

Напомним, Высокий суд вынес решение в пользу России и теперь конкретизировал его.

По решению Высокого суда Лондона, Украина обязана выплатить Российской Федерации номинальную стоимость облигаций в размере $4 млрд и возместить российской стороне часть расходов, связанных с судебными разбирательства, в размере 2,8 млн фунтов стерлингов. При этом 50% из этой суммы дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Также Киев должен возместить Москве $75 млн в виде процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

Кроме того, Высокий суд Лондона постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по евробондам, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной в июне 2017 года Украиной апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. данные слушания пройдут в январе 2018 года.

Таким образом, Украина должна будет выплатить России все деньги по долгу только после решения Апелляционного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о евробондах в $3 млрд которые Украина разместила на дублинской бирже, а Россия выкупила на не рыночных условиях в конце 2013 года. Тогда речь шла о финансовой помощи, которую Россия оказывала Украине и данные евробонды были лишь частью той кредитной линии, которую Москва готова была предоставить Киеву.

Но в феврале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот и пришедшая к власти группировка заявила, что платить по долгу не будет. Россия подала в суд и выиграла его.