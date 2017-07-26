Юристы Карелии попросили помощи у Путина

Петрозаводск, , 20:11 — REGNUM Директор института экономики и права Петрозаводского госуниверситета Светлана Шабаева рассказала Владимиру Путину о работе бесплатных юридических клиник, организованных университетом на базе института.

«Мы планируем расширять сферу деятельности. Правительство региона нам оказывает помощь», — цитирует слова Шабаевой информационное агентство «Республика Карелия».

По словам Шабаевой, юридическим клиникам нужна информационная помощь, а также необходимо дать студентам мотивацию для такой бесплатной работы.

«Многие студенты в течение нескольких лет трудятся, у ребят большие планы на будущее и наше предложение — рассмотреть возможность включить работу в юридической клинике в общий трудовой стаж», — попросила Светлана Шабаева.

«Я дам поручение на этот счёт», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что в случае, если будущие работодатели юриста будут уверены в том, что студент действительно трудился в юрклинике и выполнил определенный объем работы, просьбу директора института можно будет выполнить. Отметим, что юридическая клиника ПетрГУ — это юридический офис, укомплектованный студентами юрфака университета и предоставляющий бесплатную правовую помощь социально незащищенным петрозаводчанам.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня работает в столице Карелии. В эти минуты глава государства участвует в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Ранее президент ознакомился с некоторыми достижениями IT-парка ПетрГУ. Среди научных разработок, которые были представлены Путину, — прибор, выполненный в виде наручных часов и позволяющий получать необходимое количество витамина D при отсутствии солнца, а также система проверки состояния крови с целью ранней диагностики инфаркта миокарда.