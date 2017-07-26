Саакашвили: Останусь в Киеве несмотря ни на что

Киев, , 19:42 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и теперь уже бывший гражданин Украины заявил, что после того, как его лишили гражданства, он всё равно останется в Киеве. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают украинские СМИ.

«Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по майдану. Я живу сейчас тут неподалеку», — заявил Саакашвили.

Отмечается, что данное заявление Саакашвили сделал ещё до того, как украинская миграционная служба официально подтвердила информацию о том, что экс-губернатор лишен гражданства Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое он сам же и предоставил в 2015 году.

По сообщению миграционной службы Украины, Саакашвили был лишен гражданства за то, что при заполнении анкет предоставил ложные данные. речь идёт о том, что Саакашвили написал, что его якобы не преследуют правоохранительные органы ни на Украине, ни в других странах.

Но ещё в 2014 году Саакашвили был заочно арестован в Грузии, и этот процесс широко освещался в СМИ. тем не менее Порошенко предоставил Саакашвилил украинское гражданство и сделал его губернатором Одесской области.

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