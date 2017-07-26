Выборы в Севастополе: выбывший кандидат считает их нелегитимными

Севастополь, , 18:17 — REGNUM Не прошедший муниципальный фильтр кандидат на выборах Вадим Колесниченко намерен подать иск в Конституционный суд России о признании выборов губернатора Севастополя нелегитимными. Региональный закон о выборах прописывает неравные возможности для кандидатов. Об этом Колесниченко сообщил ИА REGNUM после отказа горизбиркома в его регистрации.

«Я обжалую в Центризбиркоме постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации меня в качестве кандидата. Второе: я обращусь в Конституционный суд с вопросом о признании нелегитимными данных выборов, в части муниципального фильтра, — сказал Колесниченко. — Закон о выборах умышленно сделали таким, чтобы не дать возможности пройти тому, кто не нужен и опасен для возможного кандидата — действующего главы города».

Напомним, что местным законом утвержден муниципальный фильтр на максимальной границе в 10%. Колесниченко утверждает, что у кандидатов физически не было возможности преодолеть этот барьер, поскольку на 10 выдвинувшихся кандидатов на пост губернатора Севастополя — всего лишь 113 муниципальных депутатов, которые могли бы дать подписи в поддержку.

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В то же время, продолжает Колесниченко, Дмитрий Овсянников (зарегистрированный кандидат от партии «Единая Россия» — ИА REGNUM ), собрал 2/3 подписей депутатов, и этим поставил в заведомо невыгодные условия других кандидатов, хотя для подачи в горизбирком использовал всего лишь 12 подписей.

Следует отметить, что самому Колесниченко удалось собрать необходимое количество подписей, но в семи муниципальных образованиях. По закону требуется восемь — это и стало одной из причин отказа ГИКа в регистрации.

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Политик привел практику Конституционного суда РФ, решением которого в 2012 году (№32−2 от 24 декабря) «уже было сказано, что законодатель обязан принимать законы исходя из конкретных условий развития партийно-политических отношений в данном субъекте».

«Законодатель (Заксобрание Севастополя — ИА REGNUM ) ограничил пассивное право быть избранным людям, которые участвуют в избирательном процессе, и не учел общественно-политическую ситуацию в городе, потому что более 60% депутатов муниципальных образований — это представители «Единой России» и по правилам партийной дисциплины они не должны были давать свои подписи другим кандидатам. В этих условиях, я полагаю, выборы носят оттенок нелегитимных. Это умышленный недопуск реального конкурента и оппонента господину Овсянникову на избирательную кампанию», — сделал вывод Колесниченко.

Добавим, что председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов прокомментировал намерение незарегистрированного кандидата оспорить решение. «Отказы комиссии в регистрации обоснованны, принять иные решения комиссия не могла, поскольку это противоречило бы требованиям Закона города Севастополя «О выборах Губернатора города Севастополя». Обращения кандидатов вполне допустимы, однако судебной практикой подтверждались решения избирательных комиссий такого рода», — сказал глава ГИК.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с выдвижением Колесниченко от партии «Родина», он выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

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По мнению экспертов, он составил бы серьезную конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Дмитрию Овсянникову.

Добавим, что Колесниченко выступал против Генерального плана города и массовых судебных исков правительства к собственникам участков о признании незаконным выделение им земли.

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