Готова ли Молдавия выйти из мирного соглашения с ПМР? Додон уверен, что нет

Кишинёв, , 18:15 — REGNUM Позиция МИД Молдавии в связи с визитом вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина — это «позиция всего лишь одной политической партии и имеет мало общего с государственными интересами Республики Молдова». Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя вызов в молдавских МИД посла России в Кишиневе Фарида Мухаметшина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Додон подтвердил свое намерение принять участие в «проведении согласованных мероприятий с Дмитрием Рогозиным 28−29 июля в Кишиневе и Бендерах». «Выражаю признательность российской стороне за подтверждение своего участия в запланированных мероприятиях», — добавил он.

Комментируя заявление МИД Молдавии о том, что необходима смена миротворческой операции на «миссию гражданских наблюдателей под международным мандатом», Додон заявил, что эта позиция не учитывает существующие реалии в этом вопросе. По его словам, для того, чтобы сменить миротворческую миссию нужно пересмотреть мирное соглашение 1992 года, которое регламентирует действующую миротворческую операцию. Готова ли РМ сегодня к выходу из данного Соглашения? Уверен, что категорически нет», — добавил президент.

Другим вариантом, по его словам, является достижение серьёзного прорыва в процессе политического урегулирования приднестровского вопроса и создание реальных предпосылок для «поэтапного и системного продвижения процесса приднестровского урегулирования в контексте определения правового статуса Приднестровья в составе Молдовы и соответствующей системы гарантий, в рамках которой предусмотреть и трансформацию нынешней миротворческой операции».

«Такой подход исходит из учета государственных интересов, а не амбиций той или иной политической партии», — подвел итог Игорь Додон.

ИА REGNUM отмечает, что позиция МИД Молдавии действительно отражает позицию единственной партии — правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка. При этом именно Плахотнюк является фактическим руководителем Молдавии и полностью контролирует правительство и парламент. В то же время президент в Молдавии является декоративной фигурой, лишенной полномочий и реальных рычагов влияния на принятие решений. Более того, многие эксперты считают, что и президент Додон также находится под контролем Плахотнюка, так как постоянно принимает решения, очевидно выгодные лидеру Демпартии.

Посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина 26 июля вызвали в МИД Молдавии и заявили о неуместности участия российской делегации в мероприятиях, посвященными 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В ведомстве также в очередной раз потребовали смены миротворческой операции.

Празднования, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре запланированы на 29 июля в Бендерах. Президент ПМР Вадим Красносельский пригласил на мероприятия вице-премьера России Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона.

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