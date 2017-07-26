Скандал с турбинами Siemens привел к ужесточению антироссийских санкций

Брюссель, , 18:03 — REGNUM Страны Европейского союза хотят расширить санкции против Российской Федерации из-за скандала вокруг поставок газовых турбин германской фирмы Siemens в Крым. Об этом сегодня, 26 июля, передает «Эхо Москвы».

Сообщается, что послы 28 стран Европейского союза на заседании согласовали санкции против Российской Федерации в связи со скандалом после поставок газовых турбин Siemens в Крым.

Уточняется, что формальное решение по ужесточению санкций будет принято позже, а сейчас проводятся технические работы по подготовке нормативных актов.

С предложением по ужесточению санкций против России из-за скандала в турбинами Siemens выступила Германия.

Предполагается, что под санкции попадут три российские фирмы и четверо граждан. Речь идёт о руководителях российских компаний, участвовавших в сделке с Siemens, и самих эти компаниях — структурах «Ростеха» ОАО и ООО «ВО «Технопромэкспорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях. СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это особо обговаривал при заключении контракта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, о которых идёт речь, произведены в России и российской компанией. Других комментариев российские власти не предоставили.

Тогда правительство Германии обсудило возможные ответные меры после поставки турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн также подал иск в арбитражный суд Москвы, связанный с якобы поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Судебное заседание должно состоятся 21 августа.

Кроме того, Siemens уже запустил процедуру разрыва лицензионных соглашений с компаниями из РФ.