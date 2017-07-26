Италия: «Макрон заполнил вакуум политической активности в Ливии»

Рим, , 17:44 — REGNUM Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и его противник — генерал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии, встретились в Париже при содействии президента Франции Эммануэля Макрона во вторник 25 июля. Газета Corriere della Sera считате, что Италии следует унять дипломатический гнев и поощрить поиск новых формул для стабилизации Ливии. В конце концов, никакая другая страна не страдает так, как Италия из-за ливийского хаоса, ведь именно он облегчает прибытие на полуостров тысяч обездоленных африканцев.

Однако, некая горечь в том, что встреча между Хафтаром и Сараджом произошла именно во Франции, все же сквозит в тексте статьи. «Никто не спас столько жизней, сколько спасли мы. И никто больше, чем Италия, не стремился в последние годы, с переменным успехом, способствовать внутреннему ливийскому примирению между ополченцами и племенами, исламистами и мусульманскими братьями», — пишет автор Франко Вентурини.

Журналист подчеркивает, что у Италии не должно быть опасения, будто теперь она на втором плане, и не должно быть комплекса неполноценности, уже точно не в отношении Франции, которая в Ливии «часто играла в свои игры, на словах провозглашая солидарность со стратегией Италии».

Corriere della Sera отмечает, что Ливия является для всего мира источником трех непосредственных и серьезных угроз. Первой из них является жестокая «помощь», которая дается мигрантам, направляя их на смерть в море. Во-вторых, вполне реальная возможность того, что солдаты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выгнанные из Сирта, осядут в пустынных районах и получат подкрепления из тех, кто сбежал из Мосула и Ракки. Третья опасность заключается в том, что разрыв между Катаром и нефтяным фронтом с Саудовской Аравии подлил масло в огонь ливийской оппозиции, учитывая, что Катар и Турция близки к Триполи (т.е. Сараджу), а саудовцы и Египет оказывают поддержку Хафтару.

Италия, хотя и с запозданием, стремится привлечь Хафтара к проекту примирения в Ливии. Но в итальянской ливийской политике, как считает автор статьи, преобладает образ частичного смещения интересов в сторону Сараджа, это связано с опытом переговоров, накопленным в последние годы, но именно сегодня он превратился в препятствие. В конце концов, Италия — не единственная, кто долго запрягает и опаздывает. Если бы это было не так, то другие, не Макрон, смогли бы организовать встречу между Сараджем и Хафтаром в Риме, Париже или Брюсселе. «Глава Франции предпочел дать инициативе французский оттенок, а не европейский. Для Европы это упущенная возможность. Но президент Франции оказался прав, он заполнил пустоту политической инициативы в Ливии», — отмечает Франко Вентурини.

Журналист предлагает Италии положительно оценить инициативу Макрона, в надежде, что «дорожная карта» по Ливии также включит в себя опцию всеобщих выборов, национальное политическое правление, частью которого станет Хафтар, единую ливийскую армию. Однако, это надежды в средне и долгосрочной перспективе. Потому что, как подытоживается в статье, Эммануэль Макрон сильно себя обманывает, если считает, что встреча Сараджа и Хафтара в Елисейском дворце (вторая по счету после непродуктивной встречи в Абу-Даби в мае) может сразу победить бесконечную сложность ливийской головоломки. Но цель — стабилизации ситуации — всеобщее желание, особенно оно важно для Италии. Поэтому она должны принять эту встречу как факт, со свойственным ей (Италии) стилем.