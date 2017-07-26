Премьер Италии: «Если в Ливии все наладится, Италия будет самой счастливой»

Рим, , 17:38 — REGNUM «Сегодняшняя встреча имеет особую важность, так как она состоялась после встречи в Париже, которая, как мы надеемся, принесет значительные результаты в ближайшие недели и месяцы», — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони сегодня, 26 июля, на совместной пресс-конференции в Палаццо Киджи с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем. Итоги встречи передает информационное агентство ANSA.

Глава итальянского правительства поблагодарил Францию и ее президента, «который над встречей работал лично». Также Джентилони подчеркнул, что если в Ливии будут сделаны первые успешные шаги навстречу миру, то первая европейская страна, которая будет особенно счастлива — это Италия. «Мы работаем вместе с ливийскими властями против контрабандистов. Несколько часов назад я говорил с Меркель, она подтвердила приверженность Германии поддержать итальянские инициативы по борьбе с торговлей людьми в рамках итало-ливийского сотрудничества», — добавил премьер-министр.

Джентилони сообщил журналистам, что Сарадж несколько дней назад отправил письмо в адрес правительства Италии, в котором просил техническую поддержку от итальянских военно-морских сил для борьбы с контрабандистами. На данный момент запрос Ливии рассматривает министерство обороны Италии.

«Для борьбы с контрабандистами нужно контролировать не только побережье Ливии, но и южную границу для того, чтобы возвращать мигрантов в свою страну», — заявил премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после встречи с премьер-министром Паоло Джентилони и добавил: «Что касается усилий, которые мы делаем для борьбы с нелегальной иммиграцией, мы испытываем трудности, но мы хотим убедиться, что наши усилия могут идти рука об руку с политическими усилиями. Я благодарю Италию за ее совместную работу вместе с нашей береговой охраной. Мы хотим, что наша береговая охрана была бы способна блокировать иммиграцию, но мы должны иметь технологии, чтобы контролировать побережье».

Напомним, 25 июля глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и его противник — генерал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии, встретились в Париже при содействии президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече была выработана «дорожная карта» урегулирования ситуации в Ливии.