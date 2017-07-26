Молдавия требует от России не праздновать 25-летие мира на Днестре

Кишинёв, , 17:13 — REGNUM Посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина вызвали 26 июля в МИД Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе внешнеполитического ведомства, речь шла о запланированных на конец недели мероприятиях, посвященными 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

В молдавском МИДе российском послу еще раз заявили о «неуместности организации в одностороннем порядке мероприятий, посвященных этой годовщине, с участием артистов и официальных делегаций из Российской Федерации». «В этой связи было подчеркнуто, что подобные действия могут навредить молдавско-российским отношениям», — сообщили в ведомстве.

Там также напомнили о том, что молдавские власти неоднократно требовали преобразования нынешней миротворческой операции на Днестре, которая «давно выполнила свои задачи», в «многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом, которая будет способствовать укреплению доверия и созданию благоприятной атмосферы для процесса политического урегулирования приднестровского конфликта».

ИА REGNUM напоминает, что празднования, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре запланированы на 29 июля в Бендерах. Президент ПМР Вадим Красносельский пригласил на мероприятия вице-премьера России Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона.

Ранее МИД Молдавии официально запретил Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту российского военного самолёта. Рогозин в ответ предложил прилететь на вертолете или приехать на мотоцикле.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент ПМР пригласил Рогозина и Додона отметить 25 лет мира на Днестре