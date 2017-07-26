МИД Франции раскритиковал закон США о санкциях

Париж, , 15:49 — REGNUM Власти Франции намерены в ближайшее время обсудить с партнерами по Евросоюзу и представителями Еврокомиссии возможные последствия законопроекта США об ограничительных мерах против России, Северной Кореи и Ирана. Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

«Этот вопрос в любом случае вызывает необходимость дискуссии с институтами, в частности, c Еврокомиссией и нашими партнёрами по ЕС», — говорит она.

Представитель МИД Франции добавила, что законопроект США позволит принимать меры против европейских физических и юридических лиц «в ситуациях, которые не имеют никакого отношения к США».

«С этой точки зрения экстерриториальные пределы данного текста представляются незаконными с точки зрения международного права», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий ограничительные меры против РФ, Ирана и КНДР. За принятие данного документа высказались более 400 конгрессменов.

Следующей стадией утверждения документа станет голосование в сенате США. Если и сенат одобрит законопроект, он поступит на утверждение главе Белого дома Дональду Трампу.

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