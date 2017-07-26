Прозрачность выборов — одна из главных задач ЦИК

Пятигорск, Ставропольский край, , 15:31 — REGNUM

Одна из новаций проведения выборов — возможность проголосовать без открепительных удостоверений.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и законодатели вносят беспрецедентные изменения в практику избирательного процесса для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. Об этом заявила в среду на встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы сейчас вносим беспрецедентные изменения, чтобы у общества, у партий было больше возможностей для общественного контроля. Такого никогда не было. К президентской кампании, к кампании, которая будет сейчас проходить в регионах (в 20 регионах выбирают губернаторов, избирают заксобрания), применяем новые технологии», — сказала Элла Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что «на этих выборах не будет досрочки — основного источника нарушений, и тоже будут голосовать без открепительных удостоверений». «Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях: кто с какого участка убыл-прибыл. Максимально прозрачной делаем систему», — цитирует ТАСС слова председателя Центризбиркома.

Элла Памфилова отметила, что впервые в территориальных избирательных комиссиях к президентским выборам будет обеспечено видеонаблюдение, и рабочие группы будут это отслеживать. Упрощены требования к отбору наблюдателей на выборах, но наблюдателей на более чем 96 тыс. избирательных участков в стране сейчас недостаточно.

«Не хватает энтузиастов», — констатировала председатель Центризбиркома.