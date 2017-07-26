В Переславле Ярославской области определились претенденты на пост мэра

Ярославль, , 15:17 — REGNUM В Переславле Ярославской области в комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа документы подали пять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

На должность мэра претендуют депутат городской думы, представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин, его коллега по думе от партии КПРФ Константин Гриднев, и.о. мэра Владимир Волков, начальник КУМИ администрации города Евгений Кузнецов и малоизвестный в политических кругах Андрей Рыбаков.

Как сообщили ИА REGNUM в конкурсной комиссии, заседание комиссии начнется 3 августа, а те, кого она допустит к дальнейшему участию в выборах, предстанут перед депутатами 10 августа. Чтобы стать победителем, надо набрать две трети голосов народных избранников, то есть 16 голосов из 23. Если на этом заседание городской думы не определится победитель, то депутаты объявят новую процедуру выборов.

«В думе 14 «единороссов», 5 членов «Справедливой России», 3 коммуниста и один беспартийный. Мои шансы оцениваю не очень радужными. Даже, если мы с коммунистами объединимся, то за меня 8 членов «Единой России» вряд ли проголосуют», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Но ситуацию усложняет и то, что партия власти не имеет в переславской гордуме «контрольного пакета». Для победы им надо переманивать на свою сторону кого-то из оппозиции.